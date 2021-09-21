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Президент Ирака намерен баллотироваться на второй срок после выборов в парламент
Весь мир
Президент Ирака намерен баллотироваться на второй срок после выборов в парламент
wikipedia.org  /  Public Domain

Багдад, 21 сентября. Президент Ирака Бархам Салех заявил, что намерен повторно выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства после проведения парламентских выборов, которые состоятся 10 октября текущего года.

«Моя первоочередная задача — организовать мирное голосование. Я с нетерпением жду возможности баллотироваться на второй срок, поскольку мне есть что предложить на этом посту», — сказал он в интервью национальному телевидению.

Согласно политическому принципу, внедренному в 2006 году по инициативе США, на роль президента государства должен назначаться курд. Премьер-министр избирается из числа шиитов, а суннит возглавляет парламент. Такой баланс позволяет учитывать интересы основных этноконфессиональных движений страны.

Сообщается, что суннитские и шиитские силы одобрительно относятся к кандидатуре Салеха, который придерживался умеренной внутренней политики и активно пытался улучшить отношения с соседними государствами. Однако окончательное решение в данном вопросе он сможет принять лишь с согласия курдских партий.

Вероятно, с этим связана его поездка в Эрбиль, где находится офис лидера Демократической партии Курдистана (ДПК) Масуда Барзани. Несмотря на то, что прямой встречи между ними не состоялось, Салех провел беседу с председателем регионального правительства Масруром Барзани, обсудив предстоящее голосование за кандидатов в члены парламента и нерешенные проблемы между федеральными и местными властями. Несмотря на то, что тема президентских выборов не была упомянута в официальном заявлении, источники в окружении главы республики сообщили The Arab Weekly, что данный вопрос также поднимался в ходе этой встречи.

Возможные сложности

Для того чтобы утвердить кандидатуру Бархама Салеха, глава Демократической партии Курдистана должен будет прийти к консенсусу с руководством второй ведущей политической силы автономии — Патриотического союза Курдистана (ПСК). При этом на решение может повлиять и личный конфликт главы государства с Масудом Барзани.

Противоречия связаны с прошлой политической деятельностью Салеха, который откололся от ПСК и попытался сформировать собственную партию. Тем не менее, не получив широкой поддержки со стороны населения автономии, он вернулся в свою прежнюю команду, отказавшись от амбиций в обмен на выдвижение в качестве кандидата на пост президента Ирака. Согласно Конституции, эта должность предполагает в основном церемониальные функции, в то время как основная власть сосредоточена в руках премьер-министра.

Однако козырем Салеха в данном случае являются давние дружеские отношения и плодотворное сотрудничество с Мустафой аль-Казыми, возглавляющим сейчас правительство. По этой причине ряд аналитиков считает, что президент не преследует какие-либо масштабные политические цели.

Как ожидают эксперты, в случае повторного избрания и сохранения действующей системы распределения ролей в руководстве государства, Салех сосредоточится на дальнейшем укреплении сотрудничества со странами региона и продвижением инвестиционных проектов. Однако окончательное решение по поводу повторного выдвижения своей кандидатуры на второй срок он не примет до оглашения результатов досрочных выборов в парламент, который отвечает за назначение главы государства. В случае если новый состав главного законодательного органа не будет соответствовать ожиданиям Салеха, попытки вновь баллотироваться на президентский пост вряд ли будут иметь смысл.

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