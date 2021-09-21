Банки России начали повышать сумму лимита по кредитным картам

Москва, 21 сентября. Отечественные банки вышли на допандемийные значения по объему одобренных лимитов через кредитные карты.

Согласно информации бюро кредитных историй «Эквифакс», российские банки одобрили в августе лимиты в размере 77,2 млрд рублей. Данный показатель демонстрирует прирост к августу прошлого года на 29%. Если сравнивать к середине лета, то лимиты выросли на 8%. Об этом пишет ТАСС.

Всего в августе россияне оформили 1,07 млн кредитных карт. Это на 28% больше кредиток, полученных гражданами в этом месяце предыдущего года. По сравнению с июлем 2021 года, их количество возросло на 4,8%. Средний лимит по кредитным карточкам жителей страны достиг 71,9 тыс. рублей, что стало на 1% больше, чем в прошлом августе.

Увеличение количества выдаваемых на руки карточек вместе с ростом средней суммы лимита влияют на конечные объемы карточного кредитования в стране, объясняет руководитель бюро Олег Лагуткин.

При этом сделки по ипотеке начали демонстрировать снижение в России, зафиксировали специалисты компании. По их данным, в августе 2021 года граждане получили на 21,4% меньше ссуд, чем в такой же месяц прошлого года.