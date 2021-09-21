Дополнительный поезд из Ростова в Розу Хутор запустят на ноябрьские праздники

Ростов-на-Дону, 21 сентября. На ноябрьские праздники из Ростова-на-Дону пустят дополнительный поезд на сочинские курорты. Поезд проследует с остановками в Краснодаре, Горячем Ключе, Туапсе, Адлере и позволит комфортно добраться на курорт всем желающим, даже при увеличении пассажиропотока.

Как пояснили в пресс-службе СКЖД, поезд № 618/617 Ростов-на-Дону — Роза Хутор отправится из донской столицы 3 ноября, а обратно выедет 7. Его задача обеспечить дополнительную перевозку пассажиров во время праздничных дней в ноябре. Ведь Роза Хутор и Сочи являются одними из самых популярных курортов россиян в осеннее и зимнее время года.

Также в выходные дни дополнительные поезда будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, Казанью, Пензой, Нижним Новгородом, Саратовом и Волгоградом.

Ранее ФАН сообщал, что текущей осенью из донской столицы начал курсировать экскурсионный железнодорожный тур в Минеральные воды под названием «Волшебный мир Пятигорья». За три дня пассажиры поезда посетят Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки.