Котировки нефти вернулись к росту в ожидании итогов заседания ФРС США

Москва, 21 сентября. Мировые цены на нефть растут в преддверии публикации результатов заседания Федеральной резервной системы США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сырье марки Brent выросла на 0,83%, до 74,61 доллара за баррель. Сорт WTI, в свою очередь, дорожает на 0,96%, до 70,81 доллара за бочку.

ФРС 21 сентября должна опубликовать итоги прошедшего заседания. Внимание инвесторов приковано к комментарию по поводу дальнейшей монетарной политики американского регулятора. Участники рынка ожидают, что американский регулятор прояснит свою позицию относительно программы выкупа активов. Возросшая инфляция в США говорит о скорой приостановке программы, однако регулятор пока не торопится делать серьезных заявлений.

Тем временем доллар снижается по отношению к рублю на открытии торгов Московской биржи. Российская валюта также смогла немного укрепиться к евро.