Кузбасские пожарные спасли двух детей из горящего дома

Кемерово, 21 сентября. Инцидент произошел накануне днем в пятиэтажке в городе Гурьевске на улице 30 лет Победы. Огнеборцы вывели из загоревшегося здания двух детей.

Когда спасатели приехали на место происшествия, то увидели, что из квартиры на третьем этаже идет дым. Пожарные помогли выйти на улицу семерым жильцам, среди которых было двое несовершеннолетних.

В результате инцидента никто не пострадал. Пожар оперативно ликвидировали. Уточняется, что одна из квартир получила сильные повреждения, в ней обгорели стены, пол, окна и мебель. Причины возгорания устанавливаются.

Накануне вечером в Новотроицке сотрудники МЧС потушили пожар в многоквартирном жилом доме. Спасатели вывели из задымленного здания трех человек, сообщает RIA56.