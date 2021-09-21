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Вице-премьер Хуснуллин: ЖКХ в России будет перестраиваться
Экономика
Вице-премьер Хуснуллин: ЖКХ в России будет перестраиваться
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 сентября. Правительство России готовится модернизировать сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Плановое повышение объемов вводимого в эксплуатацию жилья и улучшение городской среды требуют внесения корректировок в существующий подход к организации жилищно-коммунального хозяйства. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Среди важных вопросов, которые предстоит решить, вице-премьер обозначил проблему ветхого жилья, изношенность инфраструктуры, а также неполноценную собираемость платежей за коммунальные услуги. Предполагается, что правительство собирается утвердить новую концепцию в начале следующего года.

Период до конца текущего года будет посвящен изучению необходимых мер, определению источников финансирования, а также согласованию проекта с рядом министерств. Хуснуллин добавил, что программа расселения аварийного жилья нуждается в новых подходах, потому что площадь такой недвижимости по стране увеличивается.

Почему граждане часто фактически переплачивают за коммунальные услуги россиянам рассказал директор центра «Народный институт» Роман Шепс.

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жкх хуснуллин модернизация
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