«Зона Пермь». Как реагировать на расстрел студентов?

Утром 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров пришел с оружием в Пермский университет и открыл прицельную стрельбу. На своей странице «ВКонтакте» он подробно расписал, что и как планирует сделать, но пост остался незамеченным. Даже когда будущий убийца неторопливо и открыто шел с оружием по улице — его снимали на смартфоны, не принимая угрозу всерьез. Никому и в голову не пришло звонить в полицию.

Игорь Кимаковский считает, что инстинкт самосохранения у молодежи притупили боевики, видеоигры и пропаганда индивидуализма, граничащего с эгоизмом, в нашем обществе. Публициста чрезвычайно возмутил ролик с выпрыгивающими со второго этажа студентами, автор которого и не подумал отложить смартфон и помочь раненым.

Однако, несмотря на подобную черствость большинства людей, находятся и настоящие герои. Подвиг Константина Калинина не оставил ведущего равнодушным. Младший лейтенант полиции обезвредил пермского стрелка, не дожидаясь подкрепления. Таким образом он предотвратил десятки смертей, и в том числе — смерть самого Тимура, которому Калинин оказал первую медицинскую помощь.

Говоря о массовом расстреле в Перми, Кимаковский размышляет и о том, насколько чаще стали происходить подобные инциденты в последнее время. Введут ли реальные меры, которые помогут предотвратить новые трагедии, или все вновь ограничится дежурными высказываниями об ужесточении правил обращения со стрелковым оружием и усилении безопасности в учебных заведениях? Сколько еще подобных стрелков должно появиться, чтобы в школах наконец начали уделять внимание духовному развитию учащихся и культуре созидания? О последствиях трагедии в Перми и выводах, которые необходимо извлечь из произошедшего, — в новом выпуске передачи «Зона».