Анфиса Чехова назвала причины развода с Гурамом Баблишвили

Москва, 21 сентября. Телеведущая и актриса Анфиса Чехова рассказала, почему рассталась с актером Гурамом Баблишвили, от которого у нее есть сын Соломон.

По словам Чеховой, ее роман с бывшим мужем закрутился, когда они работали в одном спектакле. Знаменитости поженились в 2015 году после нескольких лет отношений и рождения ребенка, но их брак продлился всего два года. Как отметила ведущая, они с экс-супругом сильно изменились, поэтому у них возникли разногласия.

«Я другого масштаба личность. Ему другая нужна была женщина, а мне другой мужчина», — объяснила актриса в эфире шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Чехова сообщила, что ее начали интересовать духовные вещи. Еще одной причиной расставания знаменитости с супругом стало его желание жить в Грузии. Однако телеведущая не смогла там находиться, поскольку это «не ее страна».

«Мы стали часто разъезжаться и расставаться. У нас стали разные интересы», — цитирует Чехову Teleprogramma.pro.

Актриса добавила, что у них с Баблишвили была очень счастливая семья. Ведущая, по ее словам, ничего не делила с бывшим мужем при разводе, и им удалось разойтись спокойно.

После развода с Чеховой Баблишвили снова женился, а минувшей весной супруга актера родила от него сына Персея. Недавно бывший муж Чеховой показал семейное фото с малышом.