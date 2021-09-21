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Уроки Второй мировой войны: чем Европа обязана России
Общество
Уроки Второй мировой войны: чем Европа обязана России
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Искажение исторической правды в угоду текущей политической конъюнктуре создает негативный образ России. При этом страны, ранее поддерживающие Третий рейх и русофобию, атакуют Россию активнее всего именно на историческом фронте. Чехия, страны Прибалтики, Швеция, Норвегия, Финляндия, Япония и даже Болгария, активно сотрудничавшие с фашистской Германией, сейчас на высшем уровне распространяют русофобскую пропаганду.

Кто и зачем придумал миф о виновности СССР в развязывании Второй мировой войны? Как страны Европы сотрудничали с рейхом? Было ли в Европе реальное сопротивление фашистам и где именно? Почему в Польше и Прибалтике местное население истребляло евреев? Возможны ли возрождение фашизма на основе русофобии и война объединенной Европы с теми же мотивами против России? Какие мифы распространяют среди российской молодежи? Кто победил Японию — атомные бомбы США или армия СССР? Как Китай и Россия вместе отстаивают историческую правду?

На эти и другие вопросы в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» ответят специалисты исторического парка «Россия — моя история»:

  • Анастасия Сулимовская, заместитель генерального директора СПб ГБУК «Музейно-выставочный центр»;
  • Оксана Хухрина, начальник отдела по научно-просветительской деятельности;
  • Иван Петров, старший научный сотрудник отдела по научно-просветительской деятельности.

Пресс-конференция состоится во вторник, 21 сентября, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55

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