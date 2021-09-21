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Торги Мосбиржи открылись снижением курса доллара

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 09:40
Экономика
Торги Мосбиржи открылись снижением курса доллара
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 21 сентября. Американская валюта сократилась к рублю на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов опустилась на 6,5 копейки и составила 73,36 рубля. Биржевой курс евро вместе с тем упал на 1,5 копейки. В начале торговой сессии он оказался на уровне 86,065 рубля за единицу.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила 74,58 доллара за баррель, что на 0,89% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому моменту достигла 71 доллар за баррель, поднявшись на 1,01%.

Международные торговые площадки реагируют на приближение сезона отопления. За счет повышенного спроса на газ российская экономика получит дополнительные основания для укрепления.

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