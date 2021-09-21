Астролог Кройцер рассказала, как ретроградный Уран повлияет на знаки зодиака

Планета Уран в западной астрологии занимает особое место. Она, как и другие планеты нашей Вселенной, влияет на нашу жизнь. Уран отвечает за все неожиданные и резкие повороты, возникающие на нашем жизненном пути.

С 20 августа и до конца этого года Уран будет ретроградным, а значит, мы более остро будем ощущать его влияние. Хочется отметить период с 27 октября по 8 ноября: в это время рекомендуется всем быть внимательными и предельно осторожными, не начинать важных дел, не брать и не давать в долг, не вкладывать деньги, не заниматься инвестициями, осторожно вести себя с техникой, электричеством и всякого рода механикой.

Астролог Светлана Кройцер рассказала ФАН, как эта планета будет влиять на разные знаки зодиака.

Овен

В это время у вас новые идеи могут возникнуть под влиянием импульсов или сильных эмоций. Не стоит их сразу воплощать, так как ваша изменчивость и непостоянство будут мешать проработке важнейших деталей. Лучше эту идею просто записать, а позднее вернуться к ней — результаты вас удивят.

Телец

Самое главное для вас в это время — нет стабильности в финансах. Поэтому все важные дела, связанные с деньгами, лучше отложить. А некоторая поспешность и упрямство будут мешать, могут возникнуть проблемы на ровном месте. Поэтому живем тихой размеренной жизнью, не форсируем события, плывем по течению до конца года.

из личного архива Светланы Кройцер /

Близнецы

У вас появится возможность на пустом месте из всего множества (слов, предложений, действий и так далее) выбрать что-то уникальное, удивительное и неповторимое — то, что выделит вас из толпы и сможет поднять на другой уровень бытия. Общественная жизнь будет намного активнее, чем раньше: у вас появится желание высказывать, показывать, доказывать свою позицию.

Рак

В это время будет активно проявляться неординарное мышление, а поток фантазии и творчества пропитает все, даже обычные на первый взгляд, вещи и действия — в результате вас ждет много откровений и открытий.

Лев

В это время возникают сложности в отношениях с друзьями и коллегами. Ваше поведение и внешность могут стать слишком экстравагантными и необычными, что несколько неоднозначно повлияет на отношения с окружающими. Неожиданно возникшая жажда приключений будет способствовать возникновению множества проблем. Не хотите этого — тогда лучше не менять привычный образ жизни.

Дева

У вас возникнут резкие перемены в работе, изменения в карьере в лучшую сторону — наконец после многолетней плодотворной работы вас оценят по достоинству. А если нет, то у вас появится желание бросить эту работу и найти более выгодный вариант. Поэтому все предложения новой работы, которые в это время вы будете получать, тщательно рассматривайте, выбирайте — вы обязательно найдете то, что вам понравится.

Весы

В это время тянет на приключения и различного рода авантюры. Не стоит поддаваться таким соблазнам: могут возникнуть неприятные ситуации, а поспешные случайные знакомства ни к чему хорошему не приведут. Может появиться довольно интересное хобби, которое не даст вам соскучиться.

Скорпион

Для вас неожиданно появляющаяся в это время грубость и бесцеремонность может повлиять отрицательно на взаимоотношения с окружающими людьми. Однако уникальная способность раскрываться с лучшей стороны в экстремальных случаях (помощь, правильные действия, спасение жизни) может сделать из вас героя и помочь обрести новых верных друзей. Если в это время и будут какие-то потери, неприятности — вы сможете их пережить достаточно безболезненно.

Стрелец

Любые попытки изменить что-то в своей жизни, предпринятые в это время, не принесут тех результатов, которых вы хотите. Обязательно будут появляться какие-то неприятности, проблемы, помехи. Поэтому стоит отложить свои планы до лучших времен, по крайней мере, до конца года.

Козерог

Хорошие отношения с друзьями и коллегами, они вас уважают и поддерживают, помогают. Могут быть перемены, которые касаются недвижимости — покупка, оформление, переезд. Благоприятно построение планов относительно бизнеса, развитие творчества и внедрение новых идей (планов, мыслей) в свою жизнь.

Водолей

Сложные взаимоотношения с окружающими. Возникающие новые идеи необходимо пока оставлять на бумаге, даже о них не рассказывать близким и друзьям — не оценят и не поймут. Проявлять осторожность с электричеством, техникой, оружием, огнем.

Рыбы

Может проснуться неожиданный интерес к изучению и чтению духовной литературы и философии. Проявление оригинального и необычного творчества — в написании художественных картин, а также стихов. В это время интуиция на высоте, а сновидения могут быть пророческими.