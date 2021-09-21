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Астролог Кройцер рассказала, как ретроградный Уран повлияет на знаки зодиака
Общество
Астролог Кройцер рассказала, как ретроградный Уран повлияет на знаки зодиака
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Планета Уран в западной астрологии занимает особое место. Она, как и другие планеты нашей Вселенной, влияет на нашу жизнь. Уран отвечает за все неожиданные и резкие повороты, возникающие на нашем жизненном пути.

С 20 августа и до конца этого года Уран будет ретроградным, а значит, мы более остро будем ощущать его влияние. Хочется отметить период с 27 октября по 8 ноября: в это время рекомендуется всем быть внимательными и предельно осторожными, не начинать важных дел, не брать и не давать в долг, не вкладывать деньги, не заниматься инвестициями, осторожно вести себя с техникой, электричеством и всякого рода механикой.

Астролог Светлана Кройцер рассказала ФАН, как эта планета будет влиять на разные знаки зодиака.

Овен

В это время у вас новые идеи могут возникнуть под влиянием импульсов или сильных эмоций. Не стоит их сразу воплощать, так как ваша изменчивость и непостоянство будут мешать проработке важнейших деталей. Лучше эту идею просто записать, а позднее вернуться к ней — результаты вас удивят.

Телец

Самое главное для вас в это время — нет стабильности в финансах. Поэтому все важные дела, связанные с деньгами, лучше отложить. А некоторая поспешность и упрямство будут мешать, могут возникнуть проблемы на ровном месте. Поэтому живем тихой размеренной жизнью, не форсируем события, плывем по течению до конца года.

Астролог Кройцер рассказала, как ретроградный Уран повлияет на знаки зодиака
из личного архива Светланы Кройцер  / 

Близнецы

У вас появится возможность на пустом месте из всего множества (слов, предложений, действий и так далее) выбрать что-то уникальное, удивительное и неповторимое — то, что выделит вас из толпы и сможет поднять на другой уровень бытия. Общественная жизнь будет намного активнее, чем раньше: у вас появится желание высказывать, показывать, доказывать свою позицию.

Рак

В это время будет активно проявляться неординарное мышление, а поток фантазии и творчества пропитает все, даже обычные на первый взгляд, вещи и действия — в результате вас ждет много откровений и открытий.

Лев

В это время возникают сложности в отношениях с друзьями и коллегами. Ваше поведение и внешность могут стать слишком экстравагантными и необычными, что несколько неоднозначно повлияет на отношения с окружающими. Неожиданно возникшая жажда приключений будет способствовать возникновению множества проблем. Не хотите этого — тогда лучше не менять привычный образ жизни.

Дева

У вас возникнут резкие перемены в работе, изменения в карьере в лучшую сторону — наконец после многолетней плодотворной работы вас оценят по достоинству. А если нет, то у вас появится желание бросить эту работу и найти более выгодный вариант. Поэтому все предложения новой работы, которые в это время вы будете получать, тщательно рассматривайте, выбирайте — вы обязательно найдете то, что вам понравится.

Весы

В это время тянет на приключения и различного рода авантюры. Не стоит поддаваться таким соблазнам: могут возникнуть неприятные ситуации, а поспешные случайные знакомства ни к чему хорошему не приведут. Может появиться довольно интересное хобби, которое не даст вам соскучиться.

Скорпион

Для вас неожиданно появляющаяся в это время грубость и бесцеремонность может повлиять отрицательно на взаимоотношения с окружающими людьми. Однако уникальная способность раскрываться с лучшей стороны в экстремальных случаях (помощь, правильные действия, спасение жизни) может сделать из вас героя и помочь обрести новых верных друзей. Если в это время и будут какие-то потери, неприятности — вы сможете их пережить достаточно безболезненно.

Стрелец

Любые попытки изменить что-то в своей жизни, предпринятые в это время, не принесут тех результатов, которых вы хотите. Обязательно будут появляться какие-то неприятности, проблемы, помехи. Поэтому стоит отложить свои планы до лучших времен, по крайней мере, до конца года.

Козерог

Хорошие отношения с друзьями и коллегами, они вас уважают и поддерживают, помогают. Могут быть перемены, которые касаются недвижимости — покупка, оформление, переезд. Благоприятно построение планов относительно бизнеса, развитие творчества и внедрение новых идей (планов, мыслей) в свою жизнь.

Водолей

Сложные взаимоотношения с окружающими. Возникающие новые идеи необходимо пока оставлять на бумаге, даже о них не рассказывать близким и друзьям — не оценят и не поймут. Проявлять осторожность с электричеством, техникой, оружием, огнем.

Рыбы

Может проснуться неожиданный интерес к изучению и чтению духовной литературы и философии. Проявление оригинального и необычного творчества — в написании художественных картин, а также стихов. В это время интуиция на высоте, а сновидения могут быть пророческими.

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