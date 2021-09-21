Режиссер «Терминатора-3» раскрыл секрет успеха второй части

Лос-Анджелес, 21 сентября. Режиссер Джонатан Мостоу рассказал об истории франшизы «Терминатора» и объяснил, почему «Судный день» стал таким культовым фильмом.

Оригинальная кинолента вышла на экраны кинотеатров в 1984 году и сразу стала популярной. Режиссер Джеймс Кэмерон снял продолжение, которое было не менее успешным. Кинофраншиза получила еще несколько частей, но фанаты восприняли их скептически, и они получали преимущественно негативные оценки. Мостоу дал интервью, в котором поделился своим мнением о «Терминаторе». Об этом сообщает портал ScreenRant.

«Мне очень понравилось снимать «Терминатор-3». «Терминатор-2» был таким новаторским фильмом. Это был первый раз, когда зрители по-настоящему увидели цифровые эффекты, от которых у них отвисла челюсть. Они не могли поверить в то, что видели», — заявил Мостоу.

Он считает, что ослепить людей можно только единожды. Нужно было придумать визуал, который превзошел бы «Терминатора-2».

«Когда я снимал свой, я сделал его как поклонник первых двух фильмов, пытаясь снять фильм, который я бы хотел посмотреть. Было интересно наблюдать, как впоследствии появляются разные режиссеры, разные продюсеры и даже разные актеры, которые перевоплощают фильм и расширяют франшизу. Я действительно не принимал участия в последующих фильмах. Я участвовал в разработке сценария «Терминатора-4», но решил заняться чем-то другим и вместо этого снял другой фильм. Я сидел сложа руки, как и весь остальной мир, и просто наблюдал за продолжением франшизы», — резюмировал постановщик.

Ранее актер и режиссер Клинт Иствуд объяснил, почему продолжает снимать фильмы, хотя ему уже 91 год.