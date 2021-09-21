Диетолог Перевалова оценила идею выделить полки для органической продукции в магазинах

Москва, 21 сентября. Врач-диетолог Ольга Перевалова рассказала, как выделение полок с органической продукцией в магазинах поможет россиянам правильно питаться.

Ранее СМИ со ссылкой на Национальный органический союз сообщили, что торговые сети могут обязать организовать полки для органических продуктов. Соответствующую инициативу рассматривает Минсельхоз.

Перевалова считает, что такая мера научит россиян подбирать правильную еду. В интервью радио Sputnik диетолог отметила, что органическое питание — это полезная «во всех смыслах», качественная и свежая еда без химии и удобрений. Врач-диетолог считает, что если на полке действительно будут находиться качественные продукты для здорового питания и их «как-то обозначат», россияне станут выбирать правильную еду.

«Наш народ уже подготовлен к тому, чтобы обращать на это внимание. Если будет такая возможность, наши люди научатся выбирать правильную еду», — считает Ольга Перевалова.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Наталья Круглова рассказала, что придерживающимся вегетарианского стиля питания, следует быть особо внимательными к своему рациону, ведь ограничения могут привести к дефициту важных микронутриентов и, соответственно, проблемам с самочувствием и здоровьем. Специалист советует им сдать анализ на содержание витамина В12 в крови и в случае его недостатка обратиться к врачу для назначения препарата «Цианокобаламина».