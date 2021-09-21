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Звезда «Человека-паука» удивил фанатов своими боксерскими навыками

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 08:46
Шоу-бизнес
Звезда «Человека-паука» удивил фанатов своими боксерскими навыками
Кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Лос-Анджелес, 21 сентября. Актер Том Холланд показал свою тренировку, во время которой он боксирует на ринге. Вероятно, так он готовился к съемкам фильма «Человек-паук: Нет пути домой».

Звезда серии кинокомиксов о Питере Паркере начал свою карьеру в 2012 году, когда снялся в киноленте «Невозможное». Настоящая популярность к нему пришла после получения роли Человека-паука. Он подошел на эту роль во многом потому, что обладает акробатическими и танцевальными навыками. Однако актер также любит боксировать, чем и поделился в соцсетях.

Видео только недавно попало в Сеть, но источник указал, что тренировка проводилась в июле 2021 года. В этот период Холланд готовил себя к съемкам «Человека-паука — 3».

Ранее стало известно, что специальный показ сиквела «Веном: Да будет Карнаж» состоялся в Лондоне. После просмотра многие зрители начали делиться в Сети впечатлениями от фильма, забыв про спойлеры.

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