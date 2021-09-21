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Европе предрекли сильный скачок цен на газ из-за «Северного потока — 2»
Политика
Европе предрекли сильный скачок цен на газ из-за «Северного потока — 2»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 21 сентября. Эксперт по энергетике, бывший украинский советник Карел Гирман предрек рост цен на газ в Европе из-за российского газопровода «Северный поток — 2».

Спекуляции вокруг запуска проекта спровоцировали повышение цен на голубое топливо в странах Европы. При этом ситуация будет лишь ухудшаться. Об этом Гирман заявил газете DenníkN.

«В ближайшие месяцы, когда в полный рост поднимется «ценовое цунами», интересно будет наблюдать за реакцией Брюсселя, европейских правительств и, не в последнюю очередь, всех потребителей газа, начиная бизнесом и заканчивая домохозяйствами», — сказал он.

Однако в высокой стоимости газа для Европы Гирман обвинил Берлин и Вену, которые поддерживают российский газопровод. Он уверен, что после Нового года Европа будет платить за голубое топливо еще больше.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев заявил, что ответственность за высокие цены на газ для украинцев несет президент Владимир Зеленский. Политик напомнил, что газовые хранилища страны наполовину пусты и Киеву требуется около 10 миллиардов кубометров топлива до конца года.

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