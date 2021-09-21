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Вуди Харрельсон хотел бы снять «Zомбилэнд-3»
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Вуди Харрельсон хотел бы снять «Zомбилэнд-3»
Шоу-бизнес
Вуди Харрельсон хотел бы снять «Zомбилэнд-3»
wikipedia.org  /  LBJ Library / Public Domain

Лос-Анджелес, 21 сентября. Актер Вуди Харрельсон выразил желание снять триквел комедийного ужаса «Zомбилэнд-3».

Франшиза вышла на экраны кинотеатров в 2009 году. В ней рассказывалось о постапокалиптическом мире, в котором выжившие люди сражаются против зомби. Главные роли в нем сыграли такие актеры как Джесси Айзенберг, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин и Вуди Харрельсон.

В 2019 году был представлен сиквел, который также был успешным. Фанаты ожидают, что будет снят третий фильм. С ними согласился и исполнитель роли Таллахасси.

«Я ничего не слышал об этом от создателей. Я бы с удовольствием сделал это, потому что я просто люблю этих парней. Вся наша команда действительно такая. Это необыкновенно замечательная, веселая, удивительно забавная группа людей. Так что я говорю, что я открыт для этого. И Эш, если ты можешь что-нибудь сделать, чтобы это произошло, я был бы тебе очень признателен», — заявил Харрельсон.

Ранее актер Ричард Мэдден заявил, что его персонаж Икарис из фильма «Вечные» обладает необходимыми качествами, которые позволили бы ему возглавить Мстителей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Вуди Харрельсон хотел бы снять «Zомбилэнд-3»
кино вуди харрельсон zомбилэнд
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