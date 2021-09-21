Саммит «нормандской четверки» не состоится в обозримом будущем

Киев, 21 сентября. Созыв саммита «нормандской четверки» в обозримом будущем представляется проблематичным, сообщили в российской делегации по итогам видеоконференции «нормандского формата».

Европейские дипломаты предложили составить перечень вопросов лидерам государств и правительств, сообщил источник ТАСС в российской делегации. По его словам, возможность проведения встречи глав стран-участниц «нормандской четверки» стала основным вопросом прошедших 17 сентября переговоров. С лета прошлого года на созыве нового саммита настаивает Украина, к которой присоединились Берлин и Париж.

С учетом отказа Киева от выполнения решений предыдущего саммита для определения «смысла и содержания» новых переговоров российская делегация предложила инициаторам представить проект итогового документа, отметил собеседник агентства. Предметом обсуждения на последней видеоконференции стала франко-германская версия документа

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов вернуться за стол переговоров по Донбассу в рамках «нормандского формата». Министр подчеркнул, что речь идет о международных контактах на уровне глав министерств иностранных дел.