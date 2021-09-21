Страшная авария с участием грузовика произошла в Прикамье

Краснокамск, 21 сентября. Серьезное ДТП произошло на объездной дороге Краснокамска. Информацию об этом сообщили в социальных сетях жители края.

Участниками столкновения стали грузовая «Газель» и внедорожник. По словам одного из очевидцев, авария произошла ранним утром. Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало.

Местный житель опубликовал в Сети видео с места ДТП. На кадрах видно, что грузовик завалился на бок после столкновения. На другой полосе дороги стоит внедорожник, его передняя часть превратилась в груду металла, у автомобиля наполовину оторвало крышу.

На момент съемки на месте происшествия уже были сотрудники полиции. В результате аварии на трассе образовалась большая пробка. Обстоятельства ДТП в данный момент устанавливаются.

Накануне два человека погибли при столкновении фуры и микроавтобуса под Ростовом-на-Дону. Трагедия произошла в Новошахтинске Ростовской области.