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«Злость и зависть»: Боня жестко прошлась по моральным качествам Бородиной
Шоу-бизнес
«Злость и зависть»: Боня жестко прошлась по моральным качествам Бородиной
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 21 сентября. Экс-звезда телепроекта «Дом-2», а теперь модель и звезда Instagram Виктория Боня считает телеведущую Ксению Бородину человеком злым и завистливым.

Бородина нередко пытается привлечь к себе внимание путем обсуждения их обоюдного конфликта, рассказала Боня в интервью WMJ.ru. При этом у нее есть много других сфер жизни, которыми следовало бы заняться, считает бывшая участница телестройки. Например, карьера и профессиональный рост Бородиной, по мнению собеседницы издания, оставляют желать лучшего — ведущая 15 лет «сидит» в «Доме-2».

«Какая-то злость и зависть у нее присутствует к успешным людям. С другой стороны, каждый идет по мере своих возможностей, по мере своего ума», — сказала она.

Ксения также конфликтует с другой бывшей коллегой по телешоу, певицей Ольгой Бузовой. Однажды она даже попросила подписчиков в Instagram не сравнивать ее фотоснимки со снимками звезды, так как последняя не отличается хорошим вкусом.

Бородину недавно забрали в больницу прямо со съемок телепроекта «Дом-2». Звезда опубликовала сториз, сделанные в клинике.

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Ксения Бородина виктория боня зависть
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