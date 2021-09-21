ФАС взыщет с Booking 1,3 млрд рублей через суд в случае отказа выплачивать штраф

Москва, 21 сентября. Федеральная антимонопольная служба обратится в суд, если сайт бронирования отелей Booking.com откажется выплатить штраф в 1,3 млрд рублей, заявил замруководителя ФАС Петр Иванов.

Чиновник уточнил, что речь идет не о санкциях, а о мерах по взысканию штрафа. В соответствии с законом в таком случае взыскание производится в судебном порядке, сообщил в интервью РИА Новости Иванов. В то же время замглавы ФАС уточнил, что подобных прецедентов пока не было.

«Иностранные компании, которым по решению Федеральной антимонопольной службы надлежало выплатить штрафы, их выплачивали», — уточнил Иванов.

ФАС ранее наложила оборотный штраф в 1,3 млрд рублей на Booking.com за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Служба выяснила, что сервис навязывал гостиницам, отелям и хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров.