Астрофизик Панов объяснил главную проблему на пути поиска жизни в космосе

, 21 сентября. Люди еще не обладают необходимым уровнем энергетических ресурсов и чувствительными радиотелескопами, которые зафиксировали бы излучение каких-то устройств на другой планете.

Человечество на данной ступени своего развития может найти только такие внеземные цивилизации, которые опережают его развитие в миллиарды раз по энергетическому показателю, пояснил астрофизик, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Александр Панов газете «Взгляд».

«Для того, чтобы найти цивилизацию, подобную нашей, используемые сейчас методики абсолютно не подходят», — заметил ученый.

Результат говорит только о том, что таких мощных цивилизаций близко к нам просто нет, добавил ученый. Пока люди могут лишь рассчитывать, что им удастся уловить порцию передач из места, где есть цивилизация.

Хватает сложностей и на Земле. Недавно представители Европейской программы наблюдения за изменением климата Copernicus сообщили, что озоновая дыра, которая ежегодно формируется над Южным полюсом, значительно увеличилась в размерах в последние дни.