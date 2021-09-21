Школьница скончалась на стройке в сахалинском Долинске

Южно-Сахалинск, 21 сентября. Правоохранители в Сахалинской области начали расследование смерти 12-летней девочки на стройке в Долинске. Соответствующей информацией поделились в областной прокуратуре.

Прокуратура контролирует расследование уголовные дела по факту смерти и халатности администрации района из-за непринятия мер в сторону владельца стройки. Следователям предстоит установить все детали и обстоятельства происшествия. Правоохранители также дадут оценку действиям лиц, которые обеспечивают охрану строящегося объекта и не допускают на него посторонних людей.

По информации местных представителей СМИ, школьники на строительном объекте снимали видео. В результате чего 12-летняя девочка оступилась, сорвалась с высоты и погибла от полученных травм, передает «Интерфакс».

Ребенок ранее сорвался с козырька дома в Южно-Сахалинске. Медики доставили 12-летнего мальчика в больницу.