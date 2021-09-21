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Морпехи отработали оборону побережья на учениях в Приморье
Армия
Морпехи отработали оборону побережья на учениях в Приморье
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Владивосток, 21 сентября. Морпехи Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали тактики защиты побережья от условного противника в лице десанта с моря. Учения проходили в Приморье.

Информацию об этом сообщили в пресс-службе ТОФ. В ходе испытаний были отработаны новые тактические приемы. Также подразделения пехотинцев впервые массово задействовали боевые машины БМП-3 флотской модификации.

По сценарию учений, условный противник попытался произвести высадку на морской берег и осуществить захват плацдарма для дальнейшего наступления. Обороняющие линию пехотинцы встретили огнем из танков и артиллерийских установок предполагаемые десантные корабли противника. В испытаниях приняли участие более 800 военных и 200 единиц техники.

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» ранее испытали на учениях в Крыму. Информацию об этом сообщили в Черноморском флоте ВМФ России.

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учения пехота тихоокеанский флот
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