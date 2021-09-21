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«Все актеры — бабы»: Агата Муцениеце раскритиковала мужчин в шоу-бизнесе
Шоу-бизнес
«Все актеры — бабы»: Агата Муцениеце раскритиковала мужчин в шоу-бизнесе
 /  Дарья Заморская

Москва, 21 сентября. После развода с актером Павлом Прилучным 32-летняя Агата Муцениеце скептически относится к романам на съемочной площадке. По ее словам, кино не соответствует действительности.

Пара была в браке девять лет. Несмотря на кажущуюся прочность отношений, закончилось все предательством: Прилучный закрутил роман с театральной партнершей Мирославой Карпович.

«Все актеры — бабы. Так себе новость, но реально, мне кажется, с ними можно подраться за косметичку», — пошутила она в YouTube-влоге «Прилучные будни».

Теперь актриса старается держаться подальше от мужчин своего рода деятельности и предпочитает кавалеров других профессий. Однако обиды на бывшего мужа она не держит. По ее признанию, она давно простила ему некрасивый разрыв и не против дружеского общения ради общих детей, а также не протестует против знакомства детей с потенциальной мачехой — Мирославой Карпович.

Недавно Муцениеце заявила, что считает поговорку про счастье, которое любит тишину, не применимой к жизни. По ее словам, быть на публике — часть ее профессии, поэтому она делится подробностями своей личной жизни с подписчиками.

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