Звезда «Венома» хотел бы попасть в киновселенную Marvel

Лос-Анджелес, 21 сентября. Британский актер Том Харди надеется исследовать мультивселенную Marvel в будущих частях «Венома», а также признает, что ответвлению от Sony нужна перестройка.

Marvel Studios создала обширный супергеройский мир, в котором персонажи переплетаются между собой в различных фильмах. Он продолжает расширяться, в то время как компания Sony идет по своему пути с киновселенной Человека-паука. Об этом сообщает портал ScreenRant.

В 2018 году на экраны кинотеатров вышел «Веном», который стал финансово успешным и дал старт развитию остальных проектов, включая вторую часть и «Морбиуса» с актером Джаредом Лето в главной роли. Питер Паркер, права на которого принадлежат Sony, в настоящий момент является участником кинематографической вселенной Marvel. Это дало надежду фанатам на то, что антагонисты Человека-паука также последуют за ним в кинокомиксах. Том Харди прокомментировал эту мысль.

«Да, это действительно тяжело, потому мы с парнями из «Веном-верс» объединились под Sony, и вот на кого мы работаем, это наша команда», — заявил актер.

Он добавил, что участникам «Венома» нужно зарекомендовать себя с лучшей стороны. Возможно, это мотивирует других пригласить героев в свои проекты.

«Может быть, кто-то, кому принадлежит этот мир в первую очередь», — добавил Харди.

Ранее голливудский актер Вуди Харрельсон признался, что нервничал во время съемок сцены после титров фильма «Веном».