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«Единая Россия» победила на выборах в Башкирии после обработки 100% протоколов
Политика
«Единая Россия» победила на выборах в Башкирии после обработки 100% протоколов
Пресс-служба ЕР

Уфа, 21 сентября. Партия «Единая Россия» победила на парламентских выборах в Башкирии после подсчета 100% избирательных бюллетеней.

«Единая Россия» набрала 66,61% голосов на выборах в Государственную думу в Башкирии. По данным регионального, ЦИК, явка составила 72,79%, передает РИА Новости.

«"Единая Россия" набрала 66,61% голосов, КПРФ — 14,74%, ЛДПР – 8,67%, партия "Новые люди" — 2,79%, "Справедливая Россия — За правду" — 2,62%, партия пенсионеров — 1,02%», — заявили в избиркоме.

Ранее Центризбирком обработал 100% протоколов на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва. В Госдуму прошли списки «Единой России», КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливой России» (7,46%) и «Новых людей» (5,32%).

Парламентские выборы в России проходили с 17 по 19 сентября. Россияне голосовали в течение трех дней в связи с пандемией коронавируса. Принять участие мог любой гражданин России старше 18 лет.

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