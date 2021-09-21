Клинт Иствуд объяснил, почему снимает фильмы в своем возрасте

Лос-Анджелес, 21 сентября. Актер и режиссер Голливуда Клинт Иствуд рассказал, почему он продолжает снимать фильмы, несмотря на то, что ему сейчас 91 год.

Артист стал звездой в 1964 году, когда снялся в классическом вестерне итальянского режиссера Серджо Леоне. Позже он изучил режиссуру, хотя и не оставил актерскую профессию. Последней работой Иствуда является фильм «Крик мачо», где он выступает и как постановщик, и как исполнитель главной роли.

В своем недавнем интервью для портала CinemaBlend кинодел рассказал о своей долгой и знаковой карьере. Иствуд объяснил, почему он продолжает снимать фильмы, несмотря на то, что ему сейчас за 90.

«Какого черта я все еще работаю в свои 90-е годы? Неужели люди начнут бросать в меня помидоры? Я дошел до того момента, когда задумался, достаточно ли этого, но не до того момента, когда решил, что этого достаточно», — отметил режиссер.

Ранее голливудская актриса Николь Кидман поделилась подробностями своего брака и развода с бывшим мужем и актером Томом Крузом.