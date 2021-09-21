Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 09:18
09:17
Общество
Облачная погода с дождем ожидается в Москве 21 сентября
08:56
Шоу-бизнес
Режиссер «Терминатора-3» раскрыл секрет успеха второй части
08:49
Общество
Диетолог Перевалова оценила идею выделить полки для органической продукции в магазинах
08:48
Происшествия
Семерых пострадавших при стрельбе в пермском вузе перевезут в Москву
08:47
Происшествия
Обвиняемый во взятках глава челябинского ПФР вышел из СИЗО
08:47
Происшествия
ФАН публикует фото с места смертельного ДТП с автобусом в Новошахтинске
08:46
Шоу-бизнес
Звезда «Человека-паука» удивил фанатов своими боксерскими навыками
08:45
Политика
Европе предрекли сильный скачок цен на газ из-за «Северного потока — 2»
08:44
Шоу-бизнес
Вуди Харрельсон хотел бы снять «Zомбилэнд-3»
08:43
Политика
Саммит «нормандской четверки» не состоится в обозримом будущем
Все новости

Психолог Степанова назвала эффективную стратегию борьбы с перфекционизмом
Общество
Психолог Степанова назвала эффективную стратегию борьбы с перфекционизмом
pixabay.com  /  RobinHiggins

Москва, 21 сентября. Психолог и блогер Вероника Степанова рассказала, как справиться с синдромом отличника.

Не всегда перфекционизм делает жизнь сложной, ведь некоторые благодаря ему достигают успехов. Примером тому служат звезды шоу-бизнеса, рассказала Степанова на своем YouTube-канале.

«Недовольство собой вывело их на звездный олимп. Только благодаря бесконечному самобичеванию они достигли таких высот. Если бы этого качества у них не было, если бы они были принимающими себя людьми, таких высот они бы не достигли. Другое дело, счастливы ли эти люди?» — сказала психолог.

Однако синдром отличника может привести к краху, если перфекционист откладывает реализацию своих идей. Степанова назвала «неудачниками» большинство перфекционистов, приведя в пример охранников, которые были когда-то мальчиками, окончившими физмат, но не стали ничего делать, так как испугались трудностей.

Поэтому, чтобы справиться с синдромом отличника, нужно запомнить фразу «Сделанное лучше идеального». Психолог добавила, что все ошибки простительны, и каждый имеет право на эти ошибки. Просто не нужно на них фокусироваться. Степанова посоветовала давать себя месяц на ошибки и следить за своей эффективностью, после чего подвести итоги.

Ранее психолог Татьяна Яничева указала на способы борьбы с профессиональной деформацией. Она посоветовала разнообразить свою жизнь и выйти за рамки круга «работа-дом-работа».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Психолог Степанова назвала эффективную стратегию борьбы с перфекционизмом
перфекционизм психология синдром отличника
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru