Психолог Степанова назвала эффективную стратегию борьбы с перфекционизмом

Москва, 21 сентября. Психолог и блогер Вероника Степанова рассказала, как справиться с синдромом отличника.

Не всегда перфекционизм делает жизнь сложной, ведь некоторые благодаря ему достигают успехов. Примером тому служат звезды шоу-бизнеса, рассказала Степанова на своем YouTube-канале.

«Недовольство собой вывело их на звездный олимп. Только благодаря бесконечному самобичеванию они достигли таких высот. Если бы этого качества у них не было, если бы они были принимающими себя людьми, таких высот они бы не достигли. Другое дело, счастливы ли эти люди?» — сказала психолог.

Однако синдром отличника может привести к краху, если перфекционист откладывает реализацию своих идей. Степанова назвала «неудачниками» большинство перфекционистов, приведя в пример охранников, которые были когда-то мальчиками, окончившими физмат, но не стали ничего делать, так как испугались трудностей.

Поэтому, чтобы справиться с синдромом отличника, нужно запомнить фразу «Сделанное лучше идеального». Психолог добавила, что все ошибки простительны, и каждый имеет право на эти ошибки. Просто не нужно на них фокусироваться. Степанова посоветовала давать себя месяц на ошибки и следить за своей эффективностью, после чего подвести итоги.

Ранее психолог Татьяна Яничева указала на способы борьбы с профессиональной деформацией. Она посоветовала разнообразить свою жизнь и выйти за рамки круга «работа-дом-работа».