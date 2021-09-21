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Главы МИД страны ЕС поддержали Францию на фоне скандала с подлодками
Политика
Главы МИД страны ЕС поддержали Францию на фоне скандала с подлодками
pixabay.com

Брюссель, 21 сентября. Главы МИД европейских стран выразили солидарность с Францией по поводу ситуации с разрывом оборонного контракта по подлодкам с Австралией.

Министры иностранных дел стран Европейского союза поддержали Париж. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после встречи с министрами Евросоюза на полях ООН.

«Это заявление (о подводных лодках) противоречит призывам к более тесному сотрудничеству с ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказал он.

Ранее сообщалось, что США, Великобритания и Австралия 15 сентября подписали соглашение о создании трехстороннего партнерства в сфере безопасности — AUKUS. В связи с этим Канберра разорвала контракт с Парижем на поставку подлодок.

Австралийцы сразу же разорвали контракт с французами на поставку 12 дизельных подлодок общей стоимостью 66 миллиардов долларов. В ответ Париж отозвал для консультаций своих послов из США и Австралии, но не из Великобритании, которая была готова учитывать французские интересы.

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