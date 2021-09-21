Шесть сел освободились от паводка в Хабаровском крае за сутки

Хабаровск, 21 сентября. Шесть населенных пунктов вышли из зоны подтопления паводковых вод реки Амур в Хабаровском каре за сутки.

Информацию об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. В настоящее время в зоне паводка 44 населенных пункта. Вода затопила 15 жилых домов, 167 участка, 295 дач и 51 дорогу.

В краевом центре подтопленными остаются 13 дачных участка, в Комсомольске-на-Амуре пострадали один дом, 86 приусадебных и 276 дачных участков. Гребень паводка спустился в лиман на востоке Хабаровского края.

Неблагоприятных отметок уровень воды в реке Амур достиг 7 августа. С того момента в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и ряде районов был объявлен режим ЧС. Более 1 тыс. дач оказались в зоне паводковых вод с начала последнего летнего месяца. Улучшение обстановки в регионе зафиксировано в сентябре.

Уровень воды в реке Амур у берегов Хабаровска снизился до пяти метров. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону. Гребень паводка находится у села Мариинское Ульчского района. Сейчас уровень воды в Амуре составляет 501 см, тогда как неблагоприятное явление — 450 см.