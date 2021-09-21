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Звезда «Вечных» Мэдден уверен, что его персонаж мог бы быть лидером Мстителей
Шоу-бизнес
Звезда «Вечных» Мэдден уверен, что его персонаж мог бы быть лидером Мстителей
Кадр из сериала «Игра престолов»

Лос-Анджелес, 21 сентября. Актер Ричард Мэдден заявил, что его персонаж Икарис из фильма «Вечные» обладает необходимыми качествами, которые позволили бы ему возглавить Мстителей.

Звезда сериала «Игра престолов» играет одну из ключевых ролей в грядущем супергеройском кино. Его герой способен летать и испускать лучи космической энергии из глаз. Он, как и остальные члены его команды, вышел из тени после событий кинокомикса «Мстители: Финал».

Согласно кинематографической вселенной Marvel, главный супергеройский коллектив остался без своих лидеров. Поэтому фанаты начали предполагать, кто мог бы возглавить Мстителей. Актер поразмышлял на эту тему в интервью для Digital Spy.

«Я знаю, что он хороший лидер и хороший солдат. Если это две черты характера, которые вам нужны, чтобы возглавить Мстителей, то они у него есть. Но я бы не смог этого предсказать», — отметил Мэдден.

Ранее стало известно, что голливудская актриса Элизабет Олсен посетила телевизионную премию «Эмми» в платье, которое разработали ее сестры Мэри-Кейт и Эшли, чем удивила своих поклонников.

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кино мстители марвел вечные ричард мэдден
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