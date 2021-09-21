Вуди Харрельсон вспомнил о нервных съемках «Венома»

Лос-Анджелес, 21 сентября. Голливудский актер Вуди Харрельсон признался, что нервничал во время съемок сцены после титров фильма «Веном».

Артист начал свою карьеру еще в 1985 году. На протяжении десятилетий он принимал участие в съемках таких кинолент как «Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Голодные игры», «Иллюзия обмана» и т. д. В 2018 году он был утвержден на роль серийного убийцы Клетуса Кэседи. Однако в первой части «Венома» он появился лишь в небольшой сцене после титров, которая открыто указывала на сиквел.

В продолжении у него будет намного больше экранного времени, поскольку он является антагонистом киноленты. Однако именно камео больше всего впечатлило Вуди, о чем он и рассказал в недавнем интервью порталу ScreenRant.

«Я чувствовал, что, когда снимался в первом фильме, я был немного... Я имею в виду, я думаю о Томе Харди как об одном из великих актеров. Я действительно так думаю. Я думаю, что этот парень такой феноменальный актер. И просто находясь во вселенной Marvel, и я не знаю, я немного нервничал, когда делал это в первый раз», — отметил Харрельсон.

Он добавил, что волнение часто вредит актерам, когда они идут на прослушивание. Находясь в спокойном состоянии, они смогут проявить себя гораздо лучше. Даже он, несмотря на свой опыт, чувствовал себя неловко перед своим коллегой Томом Харди.

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