Николь Кидман рассказала о своем разводе с Томом Крузом

Лос-Анджелес, 21 сентября. Голливудская актриса Николь Кидман поделилась подробностями своего брака и развода с бывшим мужем и актером Томом Крузом.

Звездная пара познакомилась на съемках фильма «Дней грома». Актеры поженились всего через шесть месяцев после выхода киноленты в 1990 году. Артисты были вместе более десяти лет, а затем расстались в 2001 году. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Как правило, оба актера предпочитают не комментировать окончание своего брака. Однако Кидман была готова обсудить огромное внимание СМИ к их отношениям, которое они привлекли в 1990-х годах.

«Я была молода. Я думаю, что предложила это? Может быть, я стала немного более трепетной, но я всегда стараюсь быть как можно более открытой. Я просто предпочитаю так жить в этом мире. Временами я насторожена, и мне было больно, но в то же время я предпочитаю теплый, а не колючий подход. Мой муж, Кит, говорит, что, когда он встретил меня, он спросил: «Как твое сердце?» И я, по-видимому, ответила: "Открыто"», — заявила Кидман.

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