Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 сентября 07:47
07:36
Политика
Главы МИД страны ЕС поддержали Францию на фоне скандала с подлодками
07:25
Происшествия
Шесть сел освободились от паводка в Хабаровском крае за сутки
07:25
Шоу-бизнес
Звезда «Вечных» Мэдден уверен, что его персонаж мог бы быть лидером Мстителей
07:23
Шоу-бизнес
Вуди Харрельсон вспомнил о нервных съемках «Венома»
07:16
Политика
Региональный избирком утвердил результаты выборов губернатора Хабаровского края
07:02
Политика
Политолог Корнилов уверен в миллионной явке жителей ЛДНР на следующих выборах в Госдуму
06:59
Шоу-бизнес
Николь Кидман рассказала о своем разводе с Томом Крузом
06:54
Происшествия
Фигурантам уголовного дела по делу «Зимней вишни» огласят приговор 30 сентября
06:47
Политика
Политолог Корнилов прокомментировал негативную реакцию Украины на выборы в Госдуму
06:40
Шоу-бизнес
Адель поразила фанатов откровенными танцами на свадьбе подруги
Все новости

Николь Кидман рассказала о своем разводе с Томом Крузом

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 06:59
Шоу-бизнес
Николь Кидман рассказала о своем разводе с Томом Крузом
Кадр из сериала «девять неизвестных»

Лос-Анджелес, 21 сентября. Голливудская актриса Николь Кидман поделилась подробностями своего брака и развода с бывшим мужем и актером Томом Крузом.

Звездная пара познакомилась на съемках фильма «Дней грома». Актеры поженились всего через шесть месяцев после выхода киноленты в 1990 году. Артисты были вместе более десяти лет, а затем расстались в 2001 году. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Как правило, оба актера предпочитают не комментировать окончание своего брака. Однако Кидман была готова обсудить огромное внимание СМИ к их отношениям, которое они привлекли в 1990-х годах.

«Я была молода. Я думаю, что предложила это? Может быть, я стала немного более трепетной, но я всегда стараюсь быть как можно более открытой. Я просто предпочитаю так жить в этом мире. Временами я насторожена, и мне было больно, но в то же время я предпочитаю теплый, а не колючий подход. Мой муж, Кит, говорит, что, когда он встретил меня, он спросил: «Как твое сердце?» И я, по-видимому, ответила: "Открыто"», — заявила Кидман.

Ранее стало известно, что кинорежиссер Дени Вильнев намерен после «Дюны» заняться съемками нового проекта. Ему интересно рассказать о Клеопатре.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Николь Кидман рассказала о своем разводе с Томом Крузом
кино том круз кидман
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru