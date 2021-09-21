Фигурантам уголовного дела по делу «Зимней вишни» огласят приговор 30 сентября

Кемерово, 21 сентября. Приговор фигурантам первого уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» будет оглашен 30 сентября.

Происшествие, в ходе которого погибли 60 человек, произошло 25 марта 2018 года в «Зимней вишне», когда погибло 60 человек. О дате оглашения приговора РИА Новостирассказали в Заводском районном суде города Кемерово.

«Мы начнем 30 сентября оглашение с двух часов в Ленинском районном суде города Кемерово», — заявили в суде.

Рассмотрение дела началось в мае 2019 года. По делу проходят восемь человек, среди которых гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова и другие. Гособвинение потребовало для них наказание в виде лишения свободы на сроки от пяти до 14,5 лет.

Ранее экс-глава торгового центра «Зимняя вишня» Юлия Богданова выступила с последним словом на судебном заседании по факту произошедшей в 2018 году трагедии. Обвиняемая заявила, что не знала о недостатках здания и конструктивных изменениях, а напротив, была полностью уверена в безопасности торгового центра.