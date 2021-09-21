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Шоу-бизнес
Адель поразила фанатов откровенными танцами на свадьбе подруги
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Адель поразила фанатов откровенными танцами на свадьбе подруги
Шоу-бизнес
Адель поразила фанатов откровенными танцами на свадьбе подруги
instagram.com  /  @adele

Лос-Анджелес, 21 сентября. Британская певица Адель посетила свадьбу подруги и удивила всех гостей и фанатов своими откровенными танцами.

На мероприятие поп-исполнительница пришла вместе со своим новым парнем Ричем Полом. Очевидцы сняли видео, где заметно, как музыкантка отдыхает в окружении друзей и знакомых.

«У них есть общие друзья, так что это было приятно. Она веселится и общается.Адель очень расслабилась. Она не так замкнута, как когда была замужем. Она живет своей жизнью и отлично справляется. Она прекрасно проводит лето со своим сыном Анджело. Они проводят большую часть своего времени в Лос-Анджелесе», — написал источник.

Певица пришла на свадьбу в длинном черном платье с вырезом, пышными белыми рукавами и открытыми плечами.

После торжества Адель решила дополнить свою страницу в Instagram. Она выложила несколько фотографий в своем новом наряде, а также продемонстрировала совместный снимок с ее новым парнем, чем официально подтвердила их отношения.

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музыка свадьба адель instagram
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