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Пьяный житель Красноярского края раскроил молотком череп гостю своей подруги
Происшествия
Пьяный житель Красноярского края раскроил молотком череп гостю своей подруги
pixabay.com

Красноярск, 21 сентября. В Красноярском крае произошло убийство 33-летнего мужчины. Правоохранители задержали 40-летнего подозреваемого.

Соответствующей информацией поделились в региональном СК. Ведомство заявило, что 17 сентября между пьяным ужурцем и его гражданской женой произошел конфликт. К дому пары приехали сотрудники правоохранительных органов, которые забрали мужчину в отдел, однако после составления протоколов отпустили.

Мужчина вернулся домой и увидел в квартире 33-летнего старого знакомого своей возлюбленной. Между ними произошел конфликт. Тогда обвиняемый схватился за молоток, которым нанес удар в голову соперника. Ему этого было мало, и он взял нож, после чего ударил им гостя в шею, передают «Городские новости». В результате убийца был задержан. Правоохранители возбудили уголовное дело. Преступник полностью признал собственную вину.

Девять человек ранее скончались в Пакистане. Трагедия произошла во время спора из-за земли. Огнестрельные ранения получили еще 16 человек.

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убийство нож молоток
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