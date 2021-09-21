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Один человек погиб во время пожара в гостинице в Хасавюрте

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 06:02
Происшествия
Один человек погиб во время пожара в гостинице в Хасавюрте
ГУ МЧС России по Вологодской области

Дагестан, 21 сентября. На 300 «квадратах» в Хасавюрте горит гостиница, спасатели уже нашли тело одного погибшего.

Известно о двух пострадавших. Пламя вспыхнуло в гостинице на улиц Датуева и Грозненской, быстро охватило кровлю и часть второго этажа здания, сообщил региональный главк МЧС.

Сейчас к тушению привлечено пять единиц техники. Пострадавших вывели из здания и отправили в медучреждение, где им окажут необходимую помощь, информирует РЕН ТВ.

Также вечером в одной из квартир многоэтажного дома в Екатеринбурге случился сильный пожар. Никто не пострадал, сотрудники МЧС сообщили о сильном задымлении. Некоторых жильцов пришлось эвакуировать при помощи автолестницы.

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