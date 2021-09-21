Экс-депутат Рады Мураев возложил на Зеленского вину за высокие цены на газ на Украине

Киев, 21 сентября. Ответственность за высокие цены на газ для украинцев несет президент Владимир Зеленский, заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».

Политик напомнил, что газовые хранилища страны наполовину пусты и Киеву требуется около 10 миллиардов кубометров топлива до конца года. Но цены на газ уже достигли 800 долларов за тысячу кубометров, уточнил экс-депутат.

Мураев адресовал Зеленскому, главе Минэнерго Украины Юрию Витренко, премьер-министру Дмитрию Шмыгалю и украинской компании «Нафтогаз» риторический вопрос о том, чем они думали и почему теперь украинцы будут покупать газ по цене, «которая поставит на колени» население и промышленность страны.

Экс-депутат отметил, что РФ предлагала Украине прямой контракт на поставки газа по 175 долларов за тысячу кубометров. Но Киев не согласился. Теперь за восполнение газовых запасов украинской стороне придется переплатить свыше 6 млрд долларов, заявил Мураев.

«Вот к чему ведет глупая, псевдопатриотическая, недальновидная, непрагматичная и неэгоцентричная политика нашей власти», — подчеркнул бывший парламентарий.

Он связал сложившуюся ситуацию с некомпетентностью политической элиты Украины. Мураев отметил, что украинцев ждет «печальная перспектива».

В начале августа Мураев предупредил, что Украину готовят к разделу и гражданскому противостоянию уже этой осенью. По его словам, все «будет происходить в Киеве, а не в Донбассе».