«Мне комфортно быть голой»: Варвара Шмыкова рассказала о роли в новом фильме

Москва, 21 сентября. Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова рассказала о новой роли в фильме режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».

По сюжету ее героиня почти все время в обнаженном виде, однако 29-летняя актриса настолько не стесняется своего тела, что рассказала о своих ощущениях, «предвосхищая вопрос по поводу наготы», передает StarHit.

«Наш домашний быт с моим сыном Корнеем примерно такой же. Ну и мне голой быть, в принципе, комфортно — для меня в этом нет никакой проблемы», — пояснила актриса.

По ее словам, она не видит ничего постыдного или зазорного в том, чтобы после душа пройтись по квартире без одежды.

Недавно актриса развелась с мужем Евгением Козловым (по удивительному совпадению на десятилетнюю годовщину знакомства пары оказалась назначена дата развода), но уже начала новые отношения. По ее словам, она готова завести еще детей от нового бойфренда, несмотря на то, что не готова к многодетной семье. Однако актриса с удовольствием бы родила сыну братика или сестричку, потому что компания — это здорово.