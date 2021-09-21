Количество умерших от коронавируса в США превысило число жертв испанки

Вашингтон, 21 сентября. Жертвами пандемии коронавируса в США стали 675 885 человек, показатель превышает количество погибших от эпидемии «испанского гриппа» в 1918-1919 годах.

По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦПКЗ) США, от испанки погибли 675 тыс. человек. Число не отражает точное количество жертв заболевания, но дает представление о масштабах трагедии. Самой смертоносной в американской истории ранее была именно пандемия испанского гриппа.

Но на фоне распространения дельта-штамма число жертв коронавируса в США продолжает расти, особенно в юго-восточных штатах, в которых вакцинация была не столь массовой, следует из опубликованных в понедельник данных университета Джонса Хопкинса. Средняя ежедневная смертность от COVID-19, по данным ЦПКЗ, за последнюю неделю превышает две тысячи человек.

Ранее специалисты оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией представили новую статистику по заболеваемости COVID-19 в России. В течение суток врачи зафиксировали 793 летальных исходов.