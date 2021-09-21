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Правоохранители задержали браконьеров на Сахалине
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Правоохранители задержали браконьеров на Сахалине
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Южно-Сахалинск, 21 сентября. Правоохранительные органы задержали группу браконьеров, которые незаконно добывали травяного чилима и торговали им в двух районах Сахалина.

По информации правоохранителей, преступники работали слажено и организовано, из-за чего им удалось организовать бесперебойный бизнес. Нарушители четко распределили роли между членами группы. Некоторые преступники на лодках выходили в море, расставляли ловушки и ловили чилима. Сахалинка в компании напарника уже торговала деликатесом на рынках в Углегорске и Южно-Сахалинске, передает сайт SKR.SU.

Преступники добывали морепродукты около села Поречье в Углегорском районе. Браконьеры использовали хозяйственную постройку, которая была в паре метрах от берега. Правоохранителям удалось задержать нарушителей, когда они незаконно ловили чилима. Причиненный государству ущерб оценивается больше 1 млн 200 тыс. рублей.

Правоохранители ранее изъяли 860 килограммов осетровых рыб и 174 килограмма черной икры. Ущерб государству составил более 117 млн рублей.

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сахалин браконьеры чилима
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