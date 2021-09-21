Экс-солистка «Тату» Катина нашла замену Волковой в лице Бузовой

Москва, 21 сентября. Телеканал ТНТ выпустил первый выпуск шоу «Звезды в Африке». Из-за премьеры в Москве была организована вечеринка с ведущими, участниками и приглашенными гостями.

В списке гостей праздника была Ольга Бузова, которая является и ведущей нового реалити-шоу. Она в какой-то момент решила показать всем свои музыкальные таланты, а на помощь ей пришла бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина, которая была гостьей вечеринки.

Микрофон в караоке первой взяла экс-татушка, чтобы исполнить песню для гостей, однако когда подошла Бузова, исполнение песни «Я сошла с ума» было слегка испорчено. Даже люди без музыкального образования поняли, что Ольга просто портит хит «Тату».

Однако были и те, кому понравился этот дуэт. Телеведущая Ксения Собчак предложила Бузовой и Катиной организовать дуэт и возродить группу популярную ранее группу.

Катина недавно сообщила, что больше не общается с Юлией Волковой. Она призналась, что у нее с экс-коллегой постоянно были конфликты.