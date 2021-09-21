Генерал ВСУ Мартиросян оценил шансы Украины в войне с Россией

, 21 сентября. Экс-депутат Рады, генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Вилен Мартиросян заявил, что в случае военного конфликта с Москвой у Киева нет шансов.

Бывший парламентарий раскритиковал руководство Украины, которое делает агрессивные заявления в адрес России, пытаясь «показать силу и мощь». Он подчеркнул, что Киев не в состоянии воевать с Москвой.

«У нас нет таких возможностей, чтобы можно было Россию на колени поставить. Они некоторые не понимают, что Россия есть Россия, хочешь — не хочешь», — заявил в эфире телеканала «НАШ» Мартиросян.

В то же время он подчеркнул, что народ Украины должен добиться того, чтобы президент Владимир Зеленский работал исключительно в интересах Киева, но не иностранных государств.

Российско-украинские отношения резко ухудшились на фоне воссоединения Крыма с Россией и вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в свои внутренние дела и официально объявил Россию «страной-агрессором» в январе 2015 года. Москва отвергает обвинения и подчеркивает, что не участвует во внутриукраинском конфликте.

Ранее эксперт Института стран СНГ, политолог и экономист Александр Дудчак предупредил об угрозе развала Украины. По его словам, выдача иностранных паспортов жителям западных регионов может привести к тому, что впоследствии жители данной территории уйдут вместе со своей землей в другие государства.