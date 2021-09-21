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Ракам, Девам и Стрельцам чаще других знаков зодиака разбивают сердце

  /   Обновлено: 21 сентября 2021 04:36
Общество
Ракам, Девам и Стрельцам чаще других знаков зодиака разбивают сердце
pixabay.com

Москва, 21 сентября. Некоторым знакам зодиака чаще других разбивают сердце. Такие люди думают, что они созданы для одиночества, однако ведущие мировые астрологи уверяют, что это не так.

Раки очень ранимые и сентиментальные личности. После расставания с возлюбленным они долго страдают. Этим знакам зодиака необходимо проще смотреть на жизнь, иначе неудачи будут преследовать их всегда.

Девы не способны вести адекватный диалог с партнером, им важно показать свою значимость. Все время они ждут первых шагов от второй половинки. Сначала Девы могут обижаться на то, что их жизнью не интересуются, а потом не отвечать на звонки. Такая игра забавляет представителей этого знака зодиака, но их партнеру это быстро надоест.

Стрельцы любят получать море внимания и комплементов. Однако их завышенная самооценка может сыграть злую шутку. Представители этого знака зодиака надеясь на особое отношение к своей персоне могут остаться у разбитого корыта. Стрельцы часто бывают одинокими и страдают от бесконечных краткосрочных романов, передает 5-tv.ru.

Недавно, астрологи назвали трех знаков зодиака, которые в сентябре станут любимчиками Фортуны и смогут поймать удачу за хвост.

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