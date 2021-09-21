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Желание сэкономить оказалось главной зацепкой для интернет-мошенников
Общество
Желание сэкономить оказалось главной зацепкой для интернет-мошенников
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Москва, 21 сентября. Мошенники все чаще пользуются новыми технологиями для кражи денег. При этом далеко не все могут определить фальшивые сайты в интернете.

Есть определенные признаки, по которым можно определить обманные ресурсы в интернете. Об этом рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов радио Sputnik.

«Самый отчетливый сигнал, на который надо обращать внимание, осуществляя онлайн-покупку, – это предложение заплатить за товар или за его доставку не стандартным для этого сайта способом. Когда человек предлагает сэкономить 5-10% в случае оплаты другим способом, в большинстве случаев это, к сожалению, является мошенничеством», — сказал он.

Уловки мошенников нацелены на желание покупателя сэкономить при онлайн-покупках. Несмотря на то, что сайты стараются с этим бороться, все равно нужно сохранять бдительность. Лучше сразу отказываться от сделки, если предлагают оплатить покупку на стороннем сервисе.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев перечислил популярные схемы кражи личных данных на «Госуслугах». Так, злоумышленники звонят жертве и представляются сотрудниками службы поддержки «Госуслуг». Далее они всячески пытаются убедить, что с ее личного кабинета произошла утечка данных и просят продиктовать SMS-код, который поступил на номер телефона пользователя.

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