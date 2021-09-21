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Бывший замглавы Минстроя Козлов назначен заместителем губернатора Челябинской области
Политика
Бывший замглавы Минстроя Козлов назначен заместителем губернатора Челябинской области
wikipedia.org  /  Уральский бард

Челябинск, 21 сентября. Бывший замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Козлов назначен заместителем губернатора Челябинской области Алексея Текслера, сообщила пресс-служба правительства региона.

Козлова назначил на должность сам губернатор. На новом посту бывший замглавы Минстроя будет координировать реализацию государственной политики в области развития информационного общества и курировать на территории Челябинской области вопросы развития цифровых технологий, в том числе в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Козлов приступит к работе 21 сентября.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что Правительство РФ приняло решение проложить ветки метро в Нижнем Новгороде и Челябинске. Привлечение инфраструктурных кредитов или консервации позволит завершить недостроенным со времен СССР метро в российских городах.

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