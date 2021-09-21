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Преподаватель РУДН Асмятуллин назвал способы выбрать лучший онлайн-курс
Общество
Преподаватель РУДН Асмятуллин назвал способы выбрать лучший онлайн-курс
pixabay.com  /  StartupStockPhotos

Москва, 21 сентября. Максимальную пользу от онлайн-курсов можно получить, взвесив все критерии и изучив программу курса.

Программу курса стоит изучить, чтобы узнать актуальна ли программа курса для вас. Важно также установить, сколько времени в день вы будете уделять обучению. На большинстве сайтов к онлайн-курсу всегда практически указывается время его прохождения. Об этом заявил преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН, специалист по международному образованию Равиль Асмятуллин.

Он заявил, что нужно узнать результаты по прохождению курса. Кому-то будет достаточно сертификата или курса без документа, также существуют курсы, после которых выдают сертификат о завершении обучения. Об этом информирует агентство «Прайм».

ФАН назвал востребованные экономические профессии, а также их плюсы и минусы. Также озвучены зарплаты представителей экономических специальностей и необходимые навыки для их освоения.

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