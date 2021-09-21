Трамп предрек США судьбу страны третьего мира из-за мигрантов

Вашингтон, 21 сентября. Миграционный кризис может привести к тому, что США превратятся в страну третьего мира.

Сейчас в США наблюдается небывалый приток мигрантов. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп, передает его пресс-служба.

«Ничего подобного тому, что происходит на нашей границе, не было никогда раньше. Миллионы людей уже просочились, но еще больше на подходе», — сказал он.

Ранее стало известно, что США депортируют тысячи беженцев на Гаити. Источники в администрации Белого дома заявляли о планах администрации президента США Джо Байдена 19 сентября начать высылку гаитянских мигрантов, которые скопились в районе международного пограничного перехода Дель-Рио на границе с Мексикой. Гаитянцев планировали вывозить на родину специальными вывозными авиарейсами, количество которых, по предварительной информации, составит от пяти до восьми в день.