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Май оказался самым невыгодным месяцем для отдыха в 2022 году
Общество
Май оказался самым невыгодным месяцем для отдыха в 2022 году
pixabay.com  /  leshapyx

Москва, 21 сентября. Апрель, июнь и декабрь считаются самыми выгодными для отпуска месяцами в 2022 году для россиян. В мае лучше не отдыхать.

Не выгоднее всего отдыхать в мае. Согласно утвержденному правительством производному календарю, в 2022 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 9 января. Также россияне буду отдыхать 31 декабря 2021 года. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Института права и национальной безопасности РАНХиГС Татьяна Голубева РИА Новости.

«Самыми выгодными месяцами для отпусков в 2022 году будут апрель и июнь. Отдыхать дополнительно в январе нет смысла — нас и так ждут оплачиваемые длинные новогодние выходные. Брать отпуск между майскими праздниками финансово невыгодно», — заявила она.

Ранее российское правительство определило отдых россиян на 2022 год. Так, выходные дни 1 и 2 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, переносятся на 3 и 10 мая. Нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта, говорится на официальном Telegram-канале кабмина.

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