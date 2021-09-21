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Юрист Соловьев перечислил популярные схемы кражи личных данных на «Госуслугах»
Общество
Юрист Соловьев перечислил популярные схемы кражи личных данных на «Госуслугах»
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 сентября. Мошенники чаще стали использовать различные схемы для кражи персональных данных из личного кабинета портала «Госуслуги». Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Так, злоумышленники звонят жертве и представляются сотрудниками службы поддержки «Госуслуг». Далее они всячески пытаются убедить, что с ее личного кабинета произошла утечка данных и просят продиктовать SMS-код, который поступил на номер телефона пользователя. Однако этот код является подтверждением для сброса пароля. После чего мошенники взламывают аккаунт, а украденные личные кабинеты продают в даркнете.

Кроме этого, участились случаи, когда аферисты сообщают, что пользователя якобы открепили от поликлиники и также просят сказать код из сообщения, сказал Соловьев в интервью агентству «Прайм».

С помощью взломанных аккаунтов злоумышленники могут оформить кредит или микрозайм. По словам юриста, чтобы защититься от этого, необходимо использовать двухфакторную идентификацию, а также подключить уведомления о входах на портал.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев назвал способы, при помощи которых мошенники обманывают людей по телефону.

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кража мошенники госуслуги
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